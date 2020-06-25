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Российский рубль рухнул вслед за нефтью. Белорусский пойдет следом?

В начале торгов на Московской бирже курс рубля обрушился по отношению к основным валютам, отменив весь рост за последнюю неделю с 19 июня, свидетельствуют данные площадки.


По состоянию на 10:10 доллар торговался на уровне 69,51 рубля, а евро — 78,1 рубля. На максимумах они достигали 69,64 рубля и 78,28 рубля соответственно.

Основные российские индексы также снижаются. Индекс Мосбиржи падает более чем на 1,5 процента, а РТС — на 2,7 процента.

Причиной такой динамики стало падение цен на нефть, начавшееся накануне днем. Стоимость сорта Brent, еще во вторник превышавшая 43 доллара за баррель, упала ниже 40 долларов после информации об увеличении коммерческих запасов в США. 

Еще одной причиной стал резкий всплеск новых случаев заражения COVID-19, в том числе в США, Китае, Латинской Америке и Индии, пишет lenta.ru

Отреагировала на падение российского рубля и белорусская биржа. Утром в четверг белорусский рубль подешевел к валютной корзине до минимума за две недели благодаря укреплению евро и доллара.

По данным banki24.by на 12:08:

Курс доллара вырос на 0,0102 BYN до 2,3828 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 10 дней. Напомним, что по итогам торгов вторника доллар упал до минимума за 98 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0068 BYN до 3,4339 BYN/100 RUB.
"Белорусский партизан"
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