Имейте ввиду: кредитные истории белорусов откроют российским банкам
Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доработанный проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Как отметили в ЕЭК, соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов.
С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в Союзе.
Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране.
Что это значит?
Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену.
Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, и полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств Союза.
После одобрения Советом Комиссии проект соглашения будет направлен в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Источник: myfin.by
10:51 25/06/2020
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