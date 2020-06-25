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Имейте ввиду: кредитные истории белорусов откроют российским банкам

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доработанный проект Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.



Как отметили в ЕЭК, соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов. 

С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов. Это будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в Союзе.

Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране.

Что это значит?

Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. 

Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, и полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств Союза.

После одобрения Советом Комиссии проект соглашения будет направлен в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Источник: myfin.by
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