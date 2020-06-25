



"Это дело приостановлено. Очередное заседание назначено на октябрь текущего года", - сказал Алексей Стук.





Он пояснил: дело приостановлено по процессуальным причинам. То есть нужно решение суда апелляционной инстанции по делу о банкротстве вагоностроительного завода. Кроме того, ответчики - субъект хозяйствования Российской Федерации и некоторые физические лица - находятся на территории РФ. При этом международной конвенцией предусмотрен достаточно продолжительный порядок вручения вызовов для судебного заседания.





Ранее заместитель генпрокурора Беларуси подал иск в интересах Белорусской железной дороги к бывшим владельцам и топ-менеджерам Осиповичского вагоностроительного завода. Сумма претензий - около 30 млн евро.





Как сообщалось в марте 2017 года, решением экономического суда Могилевской области СЗАО "Осиповичский вагоностроительный завод" было признано банкротом, в отношении должника было открыто ликвидационное производство. Суд установил, что с 2015 года предприятие работало с убытками. По состоянию на 1 марта 2017 года оно прекратило производство, в полном объеме рассчитавшись с сотрудниками по зарплате. 185 работников завода были переведены на Осиповичский завод транспортного машиностроения.





Согласно заключению управляющего, основной причиной банкротства предприятия стало снижение объемов грузоперевозок по стране и за ее пределами и спроса на выпускаемую продукцию. Это привело к неспособности завода рассчитаться по кредитным обязательствам и повлекло за собой отчуждение имущества, необходимого для производства.