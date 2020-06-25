«Еврооптовский» Статусбанк вливается в состав РРБ-банка
Статусбанк, о возможной продаже которого заявляла недавно группа «Евроторг», должен стать частью РРБ-Банка, сообщили Office Life два источника, связанных с финансовым рынком. Почти все офисы Статусбанка уже перебрендированы в РРБ-Банк.
Кроме того, на днях Национальный банк сообщил, что РРБ-Банк сменил название: теперь вместо Акционерный банк реконверсии и развития (ЗАО «РРБ-Банк») он будет называться закрытое акционерное общество «Банк роста и развития бизнеса».
Первый раз о продаже Статусбанка стало известно в 2018 году. Затем о возможном прощании с активом крупнейший ретейлер Беларуси заговорил в январе 2020-го.
В 2018 году называлась цена в 45,2 млн рублей. Сейчас сумма сделки пока неизвестна.
До слияния с РРБ-Банком основными владельцами остаются мажоритарии «Евроторга» Сергей Литвин и Владимир Василько.
10:46 25/06/2020
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