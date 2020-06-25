+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белшина запустит производство самой большой шины в мире

На ОАО "Белшина" в настоящее время готовится к запуску первая очередь проекта по производству шин для самосвалов БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн, сообщает пресс-служба предприятия.


"Это самая большая шина, которая сегодня выпускается в мире. Ее высота более 4 метров, ширина 1 метр 47 сантиметров, вес 5 тонн 770 килограммов, грузоподъемность более 100 тонн", - говорится в сообщении.

Первая опытная партия белорусской радиальной бескамерной шины размера 59/80R63 модели BEL-190 с карьерным рисунком протектора была изготовлена еще в ноябре 2018 г. До этого шины таких размеров выпускали только три компании – Bridgestone, Michelin и Goodyear.

После успешного прохождения стендовых испытаний в опытно-исследовательском цехе ОАО "Белшина", опытная партия данных сверхкрупногабаритных шин была направлена на эксплуатационные испытания в Кемеровскую область (Россия), чтобы в реальных условиях эксплуатации, при разработке угольных карьеров, в онлайн режиме определить фактическую ходимость и оценить качественные параметры шин, установленных на самосвале БелАЗ, пишет "Интерфакс".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]