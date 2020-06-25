Белшина запустит производство самой большой шины в мире
На ОАО "Белшина" в настоящее время готовится к запуску первая очередь проекта по производству шин для самосвалов БелАЗ грузоподъемностью до 450 тонн, сообщает пресс-служба предприятия.
"Это самая большая шина, которая сегодня выпускается в мире. Ее высота более 4 метров, ширина 1 метр 47 сантиметров, вес 5 тонн 770 килограммов, грузоподъемность более 100 тонн", - говорится в сообщении.
Первая опытная партия белорусской радиальной бескамерной шины размера 59/80R63 модели BEL-190 с карьерным рисунком протектора была изготовлена еще в ноябре 2018 г. До этого шины таких размеров выпускали только три компании – Bridgestone, Michelin и Goodyear.
После успешного прохождения стендовых испытаний в опытно-исследовательском цехе ОАО "Белшина", опытная партия данных сверхкрупногабаритных шин была направлена на эксплуатационные испытания в Кемеровскую область (Россия), чтобы в реальных условиях эксплуатации, при разработке угольных карьеров, в онлайн режиме определить фактическую ходимость и оценить качественные параметры шин, установленных на самосвале БелАЗ, пишет "Интерфакс".
09:40 25/06/2020
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