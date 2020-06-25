Белшина запустит производство самой большой шины в мире





"Это самая большая шина, которая сегодня выпускается в мире. Ее высота более 4 метров, ширина 1 метр 47 сантиметров, вес 5 тонн 770 килограммов, грузоподъемность более 100 тонн", - говорится в сообщении.





Первая опытная партия белорусской радиальной бескамерной шины размера 59/80R63 модели BEL-190 с карьерным рисунком протектора была изготовлена еще в ноябре 2018 г. До этого шины таких размеров выпускали только три компании – Bridgestone, Michelin и Goodyear.



