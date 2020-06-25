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Денежные переводы белорусов из России рекордно упали

Нерезиденты перечислили в январе-марте этого года из России в Беларусь 10,884 млн долларов. И это самый низкий показатель с 2009 года.

Денежные переводы белорусов из России рекордно упали
В первом квартале 2020 года перечисления белорусов сократились более  чем на треть по сравнению с январем-мартом 2019 года, пишет "Завтра твоей страны".

Эти данные привел Центробанк России, исследовавший трансграничные  операции физических лиц в первые месяцы распространения пандемии коронавируса в стране. В рамках подсчета учитывались безналичные перечисления (поступления), которые делались с открытием или без открытия счета через кредитные организации, включая переводы средств  через платежные системы.  

Согласно данным Центробанка, нерезиденты перечислили в январе-марте этого года из России в Беларусь 10,884 млн долларов. Это самый низкий показателей за последние 12 лет: ниже он был только в первом квартале  2009 года, в котором в Беларусь поступило 10,1 млн долларов. 

По сравнению с первым кварталом 2019 года денег стало меньше на 31,8% (показатель в январе-марте 2019 года — 15,958 млн долларов). По сравнению с последней четвертью прошлого года – на 25,1% (14,542 млн долларов).

Заметно сократился средний чек переводов. Если в первом  квартале 2019 года он был 293 доллара, перед последним Новым годом 252 доллара, то в январе-марте этого года – 242 доллара.   


Постепенная приостановка  экономической деятельности, которая из-за распространения пандемии началась в России с весны, нашла отражение на совокупных суммах отчислений нерезидентов. Если в первом квартале прошлого года она составляла почти 1,8 млрд  долларов, то в первые три месяца этого года едва превысила 1,5 млрд. долларов. Средний чек переводов уменьшился с 448 до 416 долларов.

Меньше стали переводить денег  домой не только белорусы, но  и гастарбайтеры практически из всех стран. Например, в Узбекита, который традиционно является главным поставщиком рабочих  рук на российский рынок, переводы сократились с 478, 1 млн до 424,2 млн долларов. Меньше поступило денег в первые месяцы этого года в Таджикистан (было 210,8 млн – стало 205,4 млн долларов) и Кыргызстан (102,1 млн вместо прошлогодних 195,6 млн долларов).
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