Денежные переводы белорусов из России рекордно упали

В первом квартале 2020 года перечисления белорусов сократились более чем на треть по сравнению с январем-мартом 2019 года, пишет "Завтра твоей страны"





Эти данные привел Центробанк России, исследовавший трансграничные операции физических лиц в первые месяцы распространения пандемии коронавируса в стране. В рамках подсчета учитывались безналичные перечисления (поступления), которые делались с открытием или без открытия счета через кредитные организации, включая переводы средств через платежные системы.





Согласно данным Центробанка, нерезиденты перечислили в январе-марте этого года из России в Беларусь 10,884 млн долларов. Это самый низкий показателей за последние 12 лет: ниже он был только в первом квартале 2009 года, в котором в Беларусь поступило 10,1 млн долларов.





По сравнению с первым кварталом 2019 года денег стало меньше на 31,8% (показатель в январе-марте 2019 года — 15,958 млн долларов). По сравнению с последней четвертью прошлого года – на 25,1% (14,542 млн долларов).





Заметно сократился средний чек переводов. Если в первом квартале 2019 года он был 293 доллара, перед последним Новым годом 252 доллара, то в январе-марте этого года – 242 доллара.









Постепенная приостановка экономической деятельности, которая из-за распространения пандемии началась в России с весны, нашла отражение на совокупных суммах отчислений нерезидентов. Если в первом квартале прошлого года она составляла почти 1,8 млрд долларов, то в первые три месяца этого года едва превысила 1,5 млрд. долларов. Средний чек переводов уменьшился с 448 до 416 долларов.





Меньше стали переводить денег домой не только белорусы, но и гастарбайтеры практически из всех стран. Например, в Узбекита, который традиционно является главным поставщиком рабочих рук на российский рынок, переводы сократились с 478, 1 млн до 424,2 млн долларов. Меньше поступило денег в первые месяцы этого года в Таджикистан (было 210,8 млн – стало 205,4 млн долларов) и Кыргызстан (102,1 млн вместо прошлогодних 195,6 млн долларов).