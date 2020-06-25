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С солью в руках и в алой накидке: Игорь Сергеенко посетил Мозырь

24 июня руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко продолжил свои поездки по стране. На этот раз он посетил Мозырь.

Игорь Сергеенко (слева) на предприятии "Мозырьсоль" / sb.by

Как сообщает БЕЛТА, Сергеенко знакомился с работой и предприятий, и социальных учреждений, разговаривал с людьми. Он поучаствовал в открытии после реконструкции Мозырского драматического театра имени Мележа. Далее был визит на предприятие "Мозырьсоль", 85% продукции которого идет на экспорт. Руководитель Администрации президента побывал и в местном детском доме, где дети к его визиту организовали творческую программу.

По итогам визита Сереенко заявил, что жители Мозыря "с оптимизмом смотрят в будущее".
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