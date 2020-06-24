"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности", - заявил Стук во время брифинга в среду в Минске.





Вместе с тем, отметил он, пока никто из фигурантов не обращался с ходатайством о заключении досудебного соглашения.





Кроме того, Стук отметил, что дело расследуется в обычном порядке и через некоторое время будет направлено в суд.









Как сообщалось, в конце января силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов республики. В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, через которую белорусский сахар продавался в России.









По данным КГБ республики, фигуранты "сахарного дела" ежегодно получали взятки, сумма которых исчислялась сотнями тысяч долларов. Советы по конспирации фигурантам "сахарного дела" давал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.







