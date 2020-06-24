Генпрокуратура: фигуранты "сахарного дела" сотрудничают со следствием
Фигуранты так называемого "сахарного дела" сотрудничают со следствием и признали почти все факты криминальной деятельности, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.
"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности", - заявил Стук во время брифинга в среду в Минске.
Вместе с тем, отметил он, пока никто из фигурантов не обращался с ходатайством о заключении досудебного соглашения.
Кроме того, Стук отметил, что дело расследуется в обычном порядке и через некоторое время будет направлено в суд.
По информации замгенпрокурора, в настоящее время все фигуранты находятся под стражей.
Как сообщалось, в конце января силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов республики. В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, через которую белорусский сахар продавался в России.
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк позже сообщил, что руководители сахарных заводов были задержаны за мошеннические схемы при поставках продукции в Россию.
По данным КГБ республики, фигуранты "сахарного дела" ежегодно получали взятки, сумма которых исчислялась сотнями тысяч долларов. Советы по конспирации фигурантам "сахарного дела" давал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.
20:44 24/06/2020
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