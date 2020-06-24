+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Генпрокуратура: фигуранты "сахарного дела" сотрудничают со следствием

Фигуранты так называемого "сахарного дела" сотрудничают со следствием и признали почти все факты криминальной деятельности, заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

"Все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности", - заявил Стук во время брифинга в среду в Минске.

Вместе с тем, отметил он, пока никто из фигурантов не обращался с ходатайством о заключении досудебного соглашения.

Кроме того, Стук отметил, что дело расследуется в обычном порядке и через некоторое время будет направлено в суд.


Как сообщалось, в конце января силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов республики. В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов, через которую белорусский сахар продавался в России.


По данным КГБ республики, фигуранты "сахарного дела" ежегодно получали взятки, сумма которых исчислялась сотнями тысяч долларов. Советы по конспирации фигурантам "сахарного дела" давал бывший замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]