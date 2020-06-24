В августе 2016 года Виктора Братко объявили в международный розыск, а через два года его задержали белорусские правоохранители и поместили под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, его освободили постановлением заместителя прокурора Минска, так как в этот же день Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси придал ему статус беженца.





В одном из решений украинского суда уточняется, что Беларусь придала экс-банкиру статус беженца, мотивируя это тем, что в Украине его преследуют по политическим мотивам, и отказала в экстрадиции. В дальнейшем по этой причине Интерпол исключил Виктора Братко и из международного розыска.





Сейчас украинский суд обязал правоохранительные органы в течение 2 месяцев завершить досудебное расследование и одобрить процессуальное решение — следствие по делу Виктора Братко длится более 4 лет.





Адвокаты экс-банкира отказались уточнить, чем тот занимается в Беларуси и в каком городе сейчас проживает. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства виновности или невиновности Виктора Братко и предъявить обвинение или закрыть дело.





В чем обвиняют банкира





Согласно следователям, Виктор Братко за бесценок продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у банка. Эту операцию он осуществил за день до введения в банке временной администрации согласно решению Национального банка Украины. В рамках уголовного дела арестовано все его движимое и недвижимое имущество.





В украинских СМИ банк "Київська Русь" связывали с Евгением Бакулиным и Юрием Бойко — во времена президентства Виктора Януковича первый возглавлял НАК «Нафтогаз України», а второй — Министерство энергетики. В 2016 году оба уже работали в парламенте, избранные депутатами по списку "Оппозиционного блока", который был создан на останках Партии регионов.





Банк интенсивно начал наращивать свои активы именно во времена президентства Януковича, когда в нем были сконцентрированы все счета газодобывающей компании и руководства НАК «Нафтогаз України». После побега Виктора Януковича правоохранительные органы задержали Евгения Бакулина по подозрению в связях с преступной группой, которая причинила ущерб государству в размере 4 миллиарда долларов. Тогда и выяснилось, что все счета НАК "На аз України «находились в частном банке "Київська Русь".





Когда в банк пришла временная администрация, выяснилось, что все его активы исчезли где-то в оффшорах, в том числе и через финансовую структуру, которая якобы была связана с россий м «Газпромом».





Собственник банка Виктор Братко обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления в особо крупных размерах и в составе организованной группировки. По украинскому законодательству ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.