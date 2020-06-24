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Трасса М1/Е30 - Брест - Минск - граница Российской Федерации будет реконструирована

Минтранс Беларуси принял решение о масштабной реконструкции трассы М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации с пересмотром концепции движения, сообщил главный инженер ГП "Белгипродор" Петр Невмержицкий.

"В Минтрансе только что обсуждалось новое направление. Было принято решение подготовить инвестиционный проект по реконструкции автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации под автомагистраль, которая будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта. Ее проведут по всем европейским нормам", - сказал Невмержицкий, которого цитирует госагентство БелТА.


По его словам, "инвестиционный проект будет большим, он будет рассчитан до 2030 года". Представитель" Белгипродора" пояснил, что реконструкция, в частности, исключит возможность попадания животных на дорогу, будет запрещено движение низкоскоростной техники, пешеходов и велосипедистов.

Как сообщалось, о готовности участвовать в финансировании модернизации трассы М1/Е30 осенью 2019 года заявлял Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Президентом АБИИ Цзинь Лицюнь обсуждал этот проект в ходе визита в Минск в сентябре 2019 года, пишет interfax.by
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