"В Минтрансе только что обсуждалось новое направление. Было принято решение подготовить инвестиционный проект по реконструкции автомобильной дороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации под автомагистраль, которая будет обеспечивать бесперебойное движение транспорта. Ее проведут по всем европейским нормам", - сказал Невмержицкий, которого цитирует госагентство БелТА.









По его словам, "инвестиционный проект будет большим, он будет рассчитан до 2030 года". Представитель" Белгипродора" пояснил, что реконструкция, в частности, исключит возможность попадания животных на дорогу, будет запрещено движение низкоскоростной техники, пешеходов и велосипедистов.



