Цель – вызвать классовую ненависть

Среди доказательств вины можно встретить обнаружение «$ 4 млн, полученных незаконным путем». Однако, отмечает источник, деньги не только не запрещено хранить в банке, но и их обнаружение там вполне логично. По его словам, «плохо, когда в банке нет денег, а не наоборот». Слова же об их незаконном получении пока ничем не подкреплены.





Представитель банка отмечает, что указанные в сюжете купюры не были помечены специальным составом, как это происходит при документировании взяток. Вообще, считает он, цель этих кадров –создать эффект «классовой ненависти» у телезрителя к банку. По его мнению, это могли быть деньги вкладчиков. И теперь, когда деньги арестованы, процент с вклада придется платить за счет акционеров.





Нет ничего незаконного и в выявлении дигипасов, показанных как «инструменты для управления счетами за рубежом». Источник отметил, что в каждом банке, осуществляющем международные расчеты, ответственные работники имеют такие инструменты доступа к корреспондентским счетам в других банках. Иначе обычная банковская деятельность для перевода средств между банками невозможна.





«Это абсолютно законная практика. Если же выявлен дигипас, дающий доступ к счету физического лица за границей – здесь нужно понять, чей это счет, где и как он открыт. Банк своим клиентам счета за рубежом не открывает, так как не имеет представительств за пределами Беларуси», – отметил источник.

Вывести $ 430 млн – звучит нелепо

Что касается обвинения в незаконном выводе $ 430 млн на счета латвийского банка, то, по словам представителя банка, в случае с «Белгазпромбанком» это невозможно. Он отметил, что весь капитал банка едва превышает 300 млн долларов и за все годы своего существования он едва заработал столько чистой прибыли.





В целом, по его мнению, «такие масштабы деятельности могут быть только у единичных компаний, которые ведут бизнес в Беларуси – но они на виду, хорошо контролируются и не станут переводить деньги в проблемный латвийский банк». Кроме того, все переводы за границу отслеживают Нацбанк, КГК, ревизоры и аудиторы.





«Вывести такие средства незамеченными нельзя. Так откуда же взялась эта цифра? За незаконную деятельность был ошибочно принят оборот «Белгазпромбанка» по операциям межбанковского кредитования и сделкам купли-продажи валюты (в том числе и в интересах клиентов). Говоря банковским языком, за якобы незаконно выведенные деньги взят оборот по корреспондентских счетах за несколько лет», – заявил источник.





По его словам, такие сделки любой универсальный банк осуществляет ежедневно, а средства никуда не «выводятся», «поскольку идут в обе стороны — или в виде оплаты за купленную валюту, или как оплата межбанковского кредита (как правило, краткосрочного)».





Представитель банка подчеркнул, что «Нацбанк проверяет коммерческие банки очень тщательно, изучает всю первичную документацию, пристально смотрит на все операции». По итогам последней проверки этого года он даже лишил менеджеров банка годового бонуса, посчитав, что они недооценили риски в размере нескольких сотен тысяч рублей.





«Незаконно вывести мимо него $ 430 млн – звучит нелепо», – сказал источник.





Виктор и Эдуард Бабарико

Экономический ущерб нанесен не был

Представитель банка признал, что ситуация с векселями действительно имела место в 2015 году, но тогда через «Белгазпромбанк» транзитом проходили операции в объеме, примерно вдвое меньшем, чем заявленные «$ 60 млн». По его словам, несколько компаний, созданных резидентами одной из среднеазиатских стран СНГ, купили в России банковские векселя и выставили их к погашению «Белгазпромбанку», специально открыв в нем счета.









«Это законная банковская операция – примерно так же можно получить деньги из банкомата одного банка по карте другого. Но поскольку дальше средства были переведены за границу, Комитет госконтроля тогда же, в 2015 году, обратил внимание на подозрительность операций и сразу в том же году арестовал счета всех этих недобросовестных фирм. То есть об этих операциях госорганам и акционерам было давно известно.«Белгазпромбанку» было приказано усилить меры контроля по противодействию таким видам клиентской деятельности, что и было сделано», – заявил источник.





По его словам, банк не был «соучастником» этой схемы, а был использован как транзитное звено. Кроме того, экономический ущерб белорусскому государству нанесен не был.

Настоящие «фейкньюс»

Показанную же в гос. СМИ диаграмму низкой рентабельности активов «Белгазпромбанка» по сравнению с банками-конкурентами и вывод, что деньги разворовываются, представитель банка назвал настоящими «фейкньюс», которые либо неграмотно сделаны, либо целенаправленно дезориентируют зрителя.





«На диаграмме по телевизору цифры за первые кварталы 2019 и 2020 года, но сравнивать рентабельность активов корректно по годовым итоговым показателям. В «Белгазпромбанке» по разным причинам традиционно невысокая прибыль в первом квартале. Если вы возьмете его рентабельность за весь 2019 год, то она не уступает конкурентам и вдвое превосходит рентабельность тех двух госбанков, менеджеры которых набраны сейчас во временную администрацию», – заявил источник.

Странное совпадение

Официально расследование в отношении «Белгазпромбанка» началось еще в 2016 году, но ответ пришел только в декабре 2019 года, в связи с чем ранее никаких претензий банку не предъявляли. Но, как заявил источник, хотя сама практика обмена информацией между госорганами и финансовыми организациями или властями разных стран может затягиваться на долгое время, государство вряд ли будет бездействовать, «если подозрительные операции продолжаются или фигуранты закрывают кампанию».





«Например, в случае с вексельным эпизодом КГК сразу арестовал подозрительные счета. С учетом того, что иностранные компании, о которых идет речь, закрыты еще в 2017-м – совпадение странное, что «разбирательство» по ним начали только сейчас», – отметил представитель банка.









По его словам, нет нарушений и в возможной работе с иностранными компаниями, счета которых открыты на Кипре, «если эти компании не занимаются незаконной деятельностью, а из средств, поступающих на счета этих компаний, уплачены все налоги».





«Тут возникает скорее вопрос определенного конфликта интересов банка и личных интересов его сотрудников, но запретов на занятие бизнесом для негосударственных служащих не установлено. Это вопрос к акционерам. В любом случае, со стороны «Белгазпромбанка» как финансового учреждения нарушения законодательства Беларуси не предвидится», – отметил источник.





«Бабарико являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – заявил в эфире «Беларусь-1» глава КГК Иван Тертель.





По его словам, ведется работа по нескольким направлениям: первое – махинации с векселями на сумму свыше $ 60 млн, в результате которых на зарубежные счета якобы были выведены большие суммы.





Кроме того, Тертель утверждает, что КГК обнаружил «отмывочные схемы», по которым в иностранные банки эти суммы якобы выводились.





«В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, полученным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено более $ 430 млн», – добавил глава КГК.





Примечательно, что банк ABLV был ликвидирован еще в 2018 году.



