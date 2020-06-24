Некоторые пользователи карточек "Беларусбанка" 23 июня столкнулись с проблемами: они не могли оплатить свои покупки карточками. А у некоторых баланс вообще ушел "в минус". Деньги обещают вернуть до конца дня, но теми карточками, где баланс счета ушел в минус, пользоваться пока нельзя.









В контакт-центре "Беларусбанка" журналистам TUT.by сообщили , что списание произошло по карточкам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Maestro, Maestro.



