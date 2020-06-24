+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Будь это другой банк - в асфальт закатали бы: "Беларусбанк" ошибочно списал с некоторых карточек двойные суммы

Карточки пользователей "Беларусбанка" ушли "в минус".

Некоторые пользователи карточек "Беларусбанка" 23 июня столкнулись с проблемами: они не могли оплатить свои покупки карточками. А у некоторых баланс вообще ушел "в минус". Деньги обещают вернуть до конца дня, но теми карточками, где баланс счета ушел в минус, пользоваться пока нельзя.


В контакт-центре "Беларусбанка" журналистам TUT.by сообщили, что списание произошло по карточкам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Maestro, Maestro.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]