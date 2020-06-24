Опять девальвация? Лукашенко приказал открыть денежный кран...

Трудно делать прогнозы курса рубля в наше время, так как ситуация на финансовых рынках меняется очень быстро и весьма радикально. Еще недавно казалось, что руководство Беларуси ни за что не откажется от жесткой денежно-кредитной политики, поэтому внутренних факторов для девальвации рубля не возникнет, несмотря на политические проблемы. Но произошло "чудо": президент приказал правительству и Нацбанку стать мягче.





Произошло это 19 июня на совещании о мерах по поддержке реального сектора экономики со стороны банковской системы РБ. Там Лукашенко заявил, что со следующего года белорусская экономика должна прирастать среднемировыми темпами. Он отметил, что последние 5 лет власти проводили жесткую денежную и валютную политику и накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета на черный день.





Но Лукашенко не сказал, что черный день уже наступил, он отметил, что ситуация очень сложная, поэтому сейчас нужны определенные меры поддержки экономики, пусть не по меркам черного дня. «Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики», – распорядился президент.





Он потребовал обеспечить постоянный рост объемов кредитования экономики, активнее уменьшать стоимость банковских кредитов, а также снизить ставку рефинансирования.





Президент заявил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен, а председатель Нацбанка теперь будет еще и главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий.





Последнее заявление не случайно, дело в том, что Нацбанк все время пытается ограничить свою ответственность за экономику регулированием инфляции, не считая, конечно, регулирования банковской сферы и надзора за финансовыми организациями.





Правда, перечить президенту глава Нацбанка Павел Каллаур не стал, и уже 22 июня Нацбанк принял решение о снижении ставки рефинансирования с 8% годовых до 7,75% годовых с 1 июля. Сокращение небольшое, и толку от него будет мало, но это только начало. Лукашенко ведь сказал: обеспечить устойчивый тренд.





Кроме того, на совещании президент поручил оказать финансовую поддержку тем предприятиям, которые в ней нуждаются. При этом он подчеркнул, что деньги надо давать тем структурам, которые не работают на склад. Дополнительные средства получит и население. Указом президента № 232 с 1 июля в Беларуси увеличиваются трудовые пенсии – в среднем на 6%.









Вкладывать деньги в Беларуси некуда

Таким образом, в настоящее время в Беларуси начинается двойное смягчение. Во-первых, государство будет более активно тратить бюджетные и кредитные деньги прямо сейчас: на выплату пенсий и на поддержку отдельных предприятий. Во-вторых, предполагается постепенно сделать более доступными кредиты.





В результате, в экономику Беларуси вскоре начнут поступать довольно значительные средства. Влияние всех этих денег, и в частности, увеличения пенсий, на инфляцию и курс белорусского рубля зависит от того, куда они пойдут.





Если они будут направлены на покупку товаров и валюты, то инфляция будет расти, а рубль начнет дешеветь быстрее. Но имеются и другие способы использования средств, помогающие сохранить финансовую стабильность, которые используются в других странах и позволяют увеличивать финансирование экономики в некоторых пределах без негативных последствий для финансов.





Например, ставки центральных банков в Японии, еврозоне и США близки к нулю, но признаков особого роста инфляции там не наблюдается. Причина этого в том, что «лишние» деньги уходят на другие рынки, в частности, ценных бумаг и недвижимости.





Например, из-за накачивания экономики США деньгами, за последние три месяца фондовый индекс S&P 500 вырос на 40%. Одной из причин подъема стал приток средств миллионов розничных инвесторов, которые покупали подешевевшие вследствие кризиса акции американских корпораций, вместо того, чтобы приобретать гречку, сахар и иностранную валюту, как это вынуждены делать в подобных случаях жители Беларуси.





Другое дело, что покупка акций сейчас дело рискованное, и американский миллиардер Леон Куперман охарактеризовал действия простых американцев так:

«Они просто делают глупые вещи, и, на мой взгляд, это закончится слезами».





Так, скорее всего, и будет, но деньги, которые потеряют розничные инвесторы, у них не последние – фактически их дали населению ФРС и Дональд Трамп, и, кроме того, за последние три месяца многие из этих людей заработали на взлете акций некоторых корпораций не 40%, а 100%, 200% и больше.





После этого можно часть прибыли и потерять. Кроме того, вся эта чехарда на фондовом рынке сделает важное для экономики дело – не дает возникнуть гиперинфляции и излишней девальвации доллара.





Таким образом, у белорусских и американских пенсионеров существенно разные возможности для вложения средств. У белорусских их фактически только три – товары, валюта и банковские депозиты.





Но к депозитам есть претензии: у многих пенсионеров до сих пор еще хранятся советские сберкнижки со сгоревшими в сбербанке вкладами. Деньги пенсионерам государство так и не вернуло.





Совсем по-другому обстоят дела у американских пенсионеров. Им доступны акции, облигации (как государственные, так и частные), а также рынок недвижимости (в том числе и через ценные бумаги компаний, вкладывающих на нем средства).





Это одна из причин удивительной устойчивости цен и курсов валют во многих странах. Избыток средств, который возникает на руках у населения и счетах предприятий в результате мягкой денежной политики, уходит не на рынки товаров и в валюту, а в ценные бумаги, рынок недвижимости и другие активы.





В Беларуси ничего подобного нет, поэтому денежное смягчение может очень быстро привести к дестабилизации финансов.





Можно сделать вывод, что если в Беларуси не будут созданы условия для канализации избытка рублевых средств в некоторые рынки активов, то смягчение денежной политики Минфина и Нацбанка неизбежно приведет к девальвации рубля. Не завтра, конечно, а в течение нескольких лет, в зависимости от глубины и скорости смягчения.





Особенность ситуации в том, что созданию таких рынков препятствует президент Александр Лукашенко. Рынок ценных бумаг он не формирует, так как считает, похоже, что там работают одни жулики. А рынок недвижимости и земли президент не развивает, так как хочет заставить людей жить не в больших городах, а в сельской местности.





Поэтому в крупных городах строительство жилья ограничено административным способом (исполкомы просто не выделяют подходящую землю под застройку). Нет и рынка ипотечных ценных бумаг.









Подобные установки в отношении рынков ценных бумаг и недвижимости препятствуют экономическому развитию страны, причем не только тем, что снижают ВВП из-за отсутствия самих этих рынков, но и тем, что не позволяют использовать мягкую денежную политику и поддерживать экономику за счет денежной эмиссии.





Таким образом, если в Беларуси не будут созданы рынки подобных активов, мягкая денежно-кредитная политика в РБ со временем непременно приведет к девальвации рубля.





Конечно, результаты президентских выборов могут внести коррективы в данный прогноз, но принципиально его не изменят.





Любой человек, который станет президентом РБ, должен проводить мягкую денежную политику, для того, чтобы экономика страны развивалась. При этом для предотвращения скачков цен на товары и услуги и девальвации должны быть созданы возможности для вложения избытка средств, возникающего у населения и предприятий, не только в товары, валюты и депозиты, но и в различные активы и финансовые инструменты.