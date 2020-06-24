При этом 55% населения отмечают падение доходов по сравнению со временем до коронавируса. Среди основных причин падения доходов, как и раньше - сокращение заказов (34% среди тех, у кого упал доход, распространенная причина в Минске, среди работающих в сфере услуг), отмена премий (26%), сокращение зарплат (25%), сообщает covideconomy.by.





Такие данные были получены в результате ходе проведения компанией SATIO и Центром экономических исследований BEROC четвертой волны социологического исследования. Опрос был осуществлен с 8 по 15 июня.





Согласно свежим осциологическим данным, белорусы продолжают сталкиваться с сокращением рабочего времени (20% в июне против 25% в мае) и отпусками за свой счет (19% в июне против 20% в мае). Это основные причины снижения доходов для малых городов. 7% из тех, у кого снизились доходы, столкнулись с задержками зарплат.









Ожидания на ближайшие две недели остаются негативными, но есть незначительные улучшения по сравнению с ожиданиями в мае. Особенно это заметно с ожиданиями по поводу развития эпидемии: в июне только 52% респондентов ожидают ухудшения ситуации, по сравнению с 66% в мае.





Несмотря на снижение цен и укрепление курса в мае и начале июня, этого в будущем ожидают только 19% и 15% респондентов.





Динамика на рынке труда остается негативной, но темпы ухудшения снижаются. 4.5% опрошенных столкнулись с потерей работы за последние две недели, и только 1.1% нашли работу. Риски потери работы в Минске и областных центрах снижаются.





18.7% белорусов знакомы с теми, кто потерял работу - существенное снижение от 24.5% в мае.