Ермакова: два клиента Белгазпромбанка предъявили претензии по сохранности содержимого ячеек
Руководитель временной администрации Белгазпромбанка (БГПБ) Надежда Ермакова сообщила Office Life, что банк получил две претензии от клиентов по поводу сохранности содержимого ячеек.
Один клиент, по ее словам, написал в обращении, что не обнаружил в ячейке своих вещей. Другой считает, что кто-то трогал предметы в ячейке без его ведома.
- Разбираемся. Разбираются юристы и безопасность.
Ранее пользователи форума на известном маркетплейсе onliner.by заявили, что якобы их ячейки в Белгазпромбанке кто-то открывал без их ведома. Из одной ячейки при этом, по словам одного из этих пользователей, пропали ценности. Другой заявил, что все осталось на своих местах, но кто-то без него трогал предметы в ячейке. Такие сообщения размещены в теме форума под названием «БелГазпромБанк» (ветка «Деньги — Финансы. Банки. Общие вопросы»). На личные сообщения от редакции Office Life эти пользователи пока не отвечают и в данный момент на форуме не предоставили доказательств того, что являются клиентами Белгазпромбанка.
14:31 24/06/2020
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