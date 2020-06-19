+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

На последних торгах недели белорусский рубль укрепился

Доллар, евро и российский рубль подешевели под напором белорусского рубля на торгах 19 июня

Стоимость корзины валют упала на 0,27%, но по итогам недели всего на 0,07%. А с начала июня валютная корзина подешевела на 0,34%.

Курс доллара снизился на 0,0060 BYN до 2,3757 BYN/USD и приблизился к минимуму за три месяца.

Курс евро упал на 0,0127 BYN до 2,6654 BYN/EUR. Евро за последние пять торговых сессий подешевел четыре раза на общую сумму 0,0352 BYN до минимума за 22 дня.

Курс российского рубля опустился на 0,0066 BYN до 3,4215 BYN/100 RUB. Российский рубль предыдущие три дня дорожал на общую сумму 0,0344 BYN, но с начала месяца он вырос всего на 0,0119 BYN.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю укреплением к доллару и евро, но ослаблением к российскому рублю

курс доллара снизился всего на 0,0024 BYN (−0,10%);
курс евро упал на 0,0236 BYN (−0,88%);
российский рубль подорожал на 0,0100 BYN (+0,29%);
корзина валют подешевела на 0,07%.


Центробанк России

Сегодня состоится заседание Центробанка России, на котором может произойти самое резкое за 5 лет смягчение денежно-кредитной политики. Впервые с 2015 года ставка может быть снижена сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых.

В дешёвых деньгах остро нуждается российский бюджет, но в жертву придется принести рубль. Но пока он чувствует себя довольно хорошо.

Так, сегодня на бирже в Москве за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара снизился на 5 копеек до 69,5725 российских рублей, аналогичный курс евро упал на 29 копеек до 78,00 российских рублей.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Беларусь на перекрёстке: ЧТО ПРОИСХОДИТ И ЧТО...
Ольга Карач
БАБАРИКО ПРОПАЛ, ДОМА ОБЫСК. ЛУКАШЕНКО УБИРАЕТ...
Петр Рудковский
Пакуль не позна...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru