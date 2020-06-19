Вадима Панасюка. Последний заинтересовал на достоверность приведенных данных аналитика









"Анализировать сказанное свидетелями не берусь, потому что не знаю всего контекста, однако, представленные документы меня заинтересовали. Оценок не делаю, только анализ подводки и фактажа", - пишет Панасюк в своем Фейсбуке.





"Белорусский партизан" публикует полностью этот анализ, показавшийся нам весьма аргументированным.





Закадровый текст (ЗТ): Обнаружились счета замначальника банка – Шевчука, который занимался регистрацией компаний прокладок в офшорах





Что видим (ЧВ) скрин 1,2,3: Есть счет в каком-то банке (название банка не понятно), Анкета лица, открывшего счет: Капитал личный - 3 млн USD, Годовой доход примерно 500 тыс. долларов





Есть доли в компаниях: business smart investment - 35%

business renavation investment - 30%





Ну и собственно для каких целей открывается счет





ЗТ: Теперь в обеих странах разные уголовные дела, десятки уголовных дел





ЧВ: Видим, что красным обведена компания, которым обозначена как ключевой бизнес-партнер SIA "BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA" (4.)









Интересно, что это за компания, в отношении которой ведутся уголовные дела в Латвии.





150 евро налогов и 260 евро в соцстрах (5.) Знакомимся. SIA "BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA" , небольшая компания, организованная гражданами Беларуси и Латвии. Размах ее деятельности был настолько широк, и обороты были настолько огромные, что уплатили(5.)





А вот собственно данные по уплате налогов в динамике (6). Сразу видно, что ворочали "сотнями миллионов долларов" или латышские правоохранители не способны снять налог с оборота?

















Ну и эта компания владеет долей в ПриватЛизинг и Кентавре. Теперь объясняемо, почему материнская была указана как бизнес-партнер





ЗТ: Суть одна – отмывание денег, а суммы ущерба сотни миллионов долларов (10)





ЧВ: Не понятно откуда взявшийся скрин, кроме фамилий ничего нет





ЗТ: Вот документ, который прислали иностранные партнеры, точнее из Кипра (11)





ЧВ: Только это не Кипр, а Лихтенштейн (12)! А именно Valartes Bank, это же лого присутствует и на остальных скринах документов! Лихтенштейн, Карл!





ЗТ: Конечный бенефициар, владелец офшорных счетов – Виктор Бабарико! (13)





ЧВ: Только напомню, что это документы из банка из Лихтенштейна









ЗТ: Там же фигурирует некая Купреева, которая якобы в Беларуси жила бедно (14)

Но в офшорах имела счета на несколько сот тысяч долларов (на этом моменте склейка).





ЧВ: Склейка - это пол беды. Госпожа Купреева, если присмотреться, обозначена как лицо, имеющее право на осуществление операций, а не владелец (напомню, что это близкая подруга жены Виктора), но и дальше больше.





Графа (15), под которую была осуществлена подводка, о якобы счетах на сотни тысяч долларов – годовой оборот бизнеса! А владелец – все тот же Виктор Бабарико.





#1#





По поводу компании Greenbell limited,. Здесь все очень мутно, потому что авторы ролика явно замылили номера страниц, а момент, в котором они указывают что владелец Виктор Бабарико - разные шапки, а страница, которая показывается пятая в качестве отсылки, у нее стоит page 2 of 2, и следующая страница с именем Виктор Бабарико.





Здесь необходимо все же уточнение. Но эта компания точно имеет отношение к компаниям, указанным в анкете.













Выводы каждый сделает свои, подводит итог Вадим Панасюк.