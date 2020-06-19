







Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что «Газпром» перекроет поставки природного газа в Беларусь с 1 июля.





«Во-первых, лучше доверять официальной информации, а не раздумьям тех аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию», — прокомментировал слухи Мезенцев.





Мезенцев заверил, что по сведениям министерства энергетики России на сегодняшний день «никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, в июле или вообще когда бы то ни было могут быть перекрыты или ограничены поставки российского газа в Беларусь нет».





При этом он обратил внимание, что сегодня поставки газа осуществляются в соответствии с тем договором, который был подписан с белорусской стороной. В этом году согласована цена на газ.





«Российская Федерация готова к переговорам о цене газ в 2021 году», — напомнил глава российского посольства.





По его словам, на 2020 год цена на газ останется такой, как зафиксирована (127 долларов за тысячу кубометров — Прим.) в договоре.