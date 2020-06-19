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Посол РФ: Минэнерго не собирается перекрывать поставки газа в Беларусь

Россия не собирается ограничивать поставки газа в Беларусь, заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев, передает Sputnik.



Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что «Газпром» перекроет поставки природного газа в Беларусь с 1 июля.

«Во-первых, лучше доверять официальной информации, а не раздумьям тех аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию», — прокомментировал слухи Мезенцев.

Мезенцев заверил, что по сведениям министерства энергетики России на сегодняшний день «никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, в июле или вообще когда бы то ни было могут быть перекрыты или ограничены поставки российского газа в Беларусь нет».

При этом он обратил внимание, что сегодня поставки газа осуществляются в соответствии с тем договором, который был подписан с белорусской стороной. В этом году согласована цена на газ.

«Российская Федерация готова к переговорам о цене газ в 2021 году», — напомнил глава российского посольства.

По его словам, на 2020 год цена на газ останется такой, как зафиксирована (127 долларов за тысячу кубометров — Прим.) в договоре.
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