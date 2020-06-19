Владислав Хомич. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог , член белорусской партии левых «Справедливый мир»





«Попытки и угрозы найти альтернативный источник газа со стороны Александра Лукашенко вполне понятны, поскольку во многом из-за пандемии обвалившиеся цены на газ в Европе привели к снижению цен и на российское сырье, и Россия стала на тропу еще более жёсткой конкуренции против поставщиков из США за рынок Европы. Соответственно, видя резкое снижение цены на газ и даже еще более низкие цены для Германии, которые в первом квартале этого года составили 112 долларов против 127, которые платит сейчас Минск, Лукашенко задумался, а справедливо ли это учитывая, что Беларусь все еще остается самым надежным союзником», - пояснил он.









Владислав Хомич





Хомич убежден: Лукашенко, показывая России, что Беларусь может найти альтернативу, хочет политическим путём повлиять на цену газа в противовес предложению со стороны Москвы о снижении цен при еще большей интеграции Беларуси.

«Да и дело с “Белгазпромбанком” явно может на это сказываться», - добавил он.

Политолог считает, что теоретически сейчас есть несколько вариантов по «газовому» вопросу для Беларуси.

«Первый - это попытки, например, через Украину или Литву получать природный газ, но цены тогда будут, скорее всего, выше, да и привести это может к еще большему ухудшению отношению с Россией. Поэтому этот вариант без полноценного плана отказа от российского сырья в долгосрочной перспективе нежизнеспособен, но он может послужить в качестве показа готовности Беларуси идти на сближение с другими не особо дружественными для России государствами для большей экономической выгоды. Второй вариант — это уступки России и еще большая интеграция, которая, как мне кажется, может привести не к самым приятным последствиям. Еще есть вариант просто занять выжидательную позицию и ждать, когда само все нормализуется, но еще неизвестно, придет ли все в норму в ближайшее время, или придется все же идти на решительные действия», - обозначил собеседник «Политринга».





Вся эта ситуация, настаивает Хомич, показывает всю сложность положения современной Беларуси и подтверждает выражение «Друзья в политике — это попутчики, которые бегут до нужного им поворота».



