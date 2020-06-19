+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Политолог о цене за газ: «Друзья в политике — это попутчики, которые бегут до нужного им поворота»

Предупреждение действующего Главы государства Александра Лукашенко о поиске альтернативных поставок газа мотивировано, прежде всего, падением цен на мировом рынке ввиду пандемии.

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич.

«Попытки и угрозы найти альтернативный источник газа со стороны Александра Лукашенко вполне понятны, поскольку во многом из-за пандемии обвалившиеся цены на газ в Европе привели к снижению цен и на российское сырье, и Россия стала на тропу еще более жёсткой конкуренции против поставщиков из США за рынок Европы. Соответственно, видя резкое снижение цены на газ и даже еще более низкие цены для Германии, которые в первом квартале этого года составили 112 долларов против 127, которые платит сейчас Минск, Лукашенко задумался, а справедливо ли это учитывая, что Беларусь все еще остается самым надежным союзником», - пояснил он.


Владислав Хомич

Хомич убежден: Лукашенко, показывая России, что Беларусь может найти альтернативу, хочет политическим путём повлиять на цену газа в противовес предложению со стороны Москвы о снижении цен при еще большей интеграции Беларуси.
«Да и дело с “Белгазпромбанком” явно может на это сказываться», - добавил он.
Политолог считает, что теоретически сейчас есть несколько вариантов по «газовому» вопросу для Беларуси.
«Первый - это попытки, например, через Украину или Литву получать природный газ, но цены тогда будут, скорее всего, выше, да и привести это может к еще большему ухудшению отношению с Россией. Поэтому этот вариант без полноценного плана отказа от российского сырья в долгосрочной перспективе нежизнеспособен, но он может послужить в качестве показа готовности Беларуси идти на сближение с другими не особо дружественными для России государствами для большей экономической выгоды. Второй вариант — это уступки России и еще большая интеграция, которая, как мне кажется, может привести не к самым приятным последствиям. Еще есть вариант просто занять выжидательную позицию и ждать, когда само все нормализуется, но еще неизвестно, придет ли все в норму в ближайшее время, или придется все же идти на решительные действия», - обозначил собеседник «Политринга».

Вся эта ситуация, настаивает Хомич, показывает всю сложность положения современной Беларуси и подтверждает выражение «Друзья в политике — это попутчики, которые бегут до нужного им поворота».
politring.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
БАБАРИКО ПРОПАЛ, ДОМА ОБЫСК. ЛУКАШЕНКО УБИРАЕТ...
Петр Рудковский
Пакуль не позна...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru