Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии. По данным на 6:45 мск Brent торгуется на отметке $41,8. Нефть WTI поднялась до $39,3 за баррель.