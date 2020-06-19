Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе в моменте поднималась до уровня $42,05 за баррель на бирже ICE в Лондоне, что на 1,3% выше к уровню закрытия предыдущей сессии. По данным на 6:45 мск Brent торгуется на отметке $41,8. Нефть WTI поднялась до $39,3 за баррель.
Напомним, министр энергетики России Александр Новак считает, что цена нефти в $40 за баррель отражает реальную ситуацию спроса и предложения, возникшую в условиях ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19. Для стабилизации мировых цен на нефть страны—участницы ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи до конца июля. Общий уровень сокращения в рамках сделки достиг 87%. По словам министра, страны, не выполнившие условия, обязались прийти к 100% исполнению обязательств и компенсировать недостающее сокращение добычи нефти в течение нескольких месяцев.
08:58 19/06/2020
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