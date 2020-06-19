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Американские инвесторы выкупили большую часть белорусских евробондов на $1,25 млрд

Американские инвесторы выкупили большую часть размещенных накануне двух траншей белорусских евробондов на $1,25 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков.

"В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% - в 5-летнем выпуске и 70% - 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы - 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока - 4% и 2%. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании", - рассказал Булгаков.

По его словам, "прошедшее накануне размещение двух траншей суверенных евробондов Беларуси - одна из наиболее впечатляющих за последнее время сделок на рынке EM и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента".

Булгаков напомнил, что суммарный спрос на белорусские евробонды составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды и размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам - 6,125% и по 10-летним - 6,325%.

"Таким образом, Беларусь разместила два выпуска без премии к рынку, получив самую большую переподписку в истории своих размещений на международном рынке", - подчеркнул он.

Представитель банка подчеркнул "правильное позиционирование Беларуси на международной арене и (...) позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску". Как следствие,"Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса", подчеркнул банкир.

"Мы выстраиваем крепкие и долгосрочные отношения с эмитентами на долговом рынке, и мы рады, что помогли Беларуси достигнуть целевых параметров в сделке", - добавил Булгаков.

Как сообщалось, Минфин Беларуси накануне разместил два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.

В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%.

Беларусь разместила "длинные" выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.

Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".

В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпу а - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.

В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.
Интерфакс
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