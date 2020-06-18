Науседа: БелАЭС - ошибка Литвы, которая длится 12 лет





"Давайте признаем – Белорусская АЭС является нашей ошибкой, длящейся 12 лет. Сбрасывание ответственности на участников финиша этой эстафеты не поможет команде", – заявил глава государства в четверг в парламенте, пишет delfi.lt





Президент сказал, что в последнее время приняты решения по бойкоту допуска в Литву электроэнергии с небезопасных станций третьих стран, а в выводах Совета руководителей ЕС закреплено требование обеспечить наивысшие международные стандарты охраны природы и безопасности.





Науседа отметил, что вместо того, чтобы заниматься обвинениями внутри страны, политики должны сконцентрировать силы на поиске поддержки за границей.





"Литва поднимала и будет поднимать среди международной общественности проблемы строящейся небезопасно БелЭАС, требуя ответственности и действий. Ведь очевидно, что этот атомный монстр представляет угрозу не только белорусским соседям, но и всему региону. Однако меморандумы нашего местного значения и письма друг другу в этом не помогут", – сказал Г. Науседа.









"Давайте сплотим силы, и вместе будем говорить с главами зарубежных государств, международными организациями, ведь тактика закрытия во дворе и грозного сотрясения петушиного гребня является совершенно безрезультатной", – сказал он.





Литовские власти утверждают, что Беларусь строит АЭС рядом с границей Литвы в нарушение требований безопасности. В своей речи Г. Науседа сказал, что в последнее время Литва возобновлиа диалог с Беларусь, однако делала это, не переступая красных линий в вопросах атомной энергетики и правах человека.





"Суверенитет Беларуси является интересом нацбезопасности Литвы", – сказал Г. Науседа. Говоря об отношениях с Россией, Г. Науседа отметил, что "все еще есть непреодолимые препятствия, более того, их стало даже больше".





"Я говорю об усилиях Кремля натянуть трагическую для большинства народов историю середины XX века на колодку интересов власти, превратить историю в послушную служанку политики. Литва с этим никогда не согласится – слишком дорого нам это стоило", – сказал он.