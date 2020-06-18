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Евро упал до двухнедельного минимума

Белорусский рубль третий раз подряд подешевел к корзине валют, но смог подорожать к евро до максимума за две недели.

Стоимость валютной корзины выросла всего на 0,03%, а с начала недели на 0,21%, но с начала месяца её стоимость снизилась на 0,07%.

Курс доллара подрос лишь на 0,0005 BYN до 2,3817 BYN/USD. За последние шесть торгов доллар подорожал пять раз, но общее укрепление за это время составило всего 0,0096 BYN.

Курс евро упал на 0,0050 BYN до 2,6781 BYN/EUR. Это минимум за 15 дней. С начала июня стоимость европейской валюты поднялась лишь на 0,0009 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0049 BYN до 3,4281 BYN/100 RUB. Российский рубль дорожает уже третий день подряд. За это время его курс подскочил на 0,0344 BYN, но с начала месяца он вырос всего на 0,0185 BYN.

Центробанк России

На Московской бирже к полудню российский рубль немного девальвировался к доллару, но укрепился к евро.

Это позволило Банку России поднять официальный курс доллара расчётами на завтра на 14 копеек до 69,6180 российских рублей и опустить официальный курс евро на завтра всего на 9 копеек до 78,2924 российских рублей.
Источник: select.by
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