Кризис добрался до страховщиков: взносы начали сокращаются

По данным Министерства финансов РБ, страховые организации страны собрали в январе—апреле текущего года по добровольным видам страхования 329,3 млн. рублей, что оказалось на 35,5 млн. рублей больше, чем за январь—апрель прошлого года. В апреле сумма взносов составила 69,3 млн. рублей, что на 0,2 млн. рублей меньше, чем в апреле 2019 года.





По обязательным видам страхования компании собрали за январь—апрель текущего года 172,6 млн. рублей. Это на 7,9 млн. рублей больше, чем в январе—апреле прошлого года. В апреле сборы составили 52,7 млн. рублей, что на 0,1 млн. рублей превысило сборы в апреле прошлого года.





В сумме взносы, собранные страховыми компаниями РБ в январе—апреле текущего года, достигли 501,9 млн. рублей, превысив сборы за аналогичный период прошлого года на 9,5%.





Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения за четыре месяца текущего года составили 257,7 млн. рублей, что превысило аналогичный показатель за четыре месяца прошлого года на 44,1 млн. рублей. В апреле выплаты составили 66,4 млн. рублей, что оказалось больше, чем в апреле прошлого года, на 9,5 млн. рублей.





В результате доля страховых выплат в общей сумме страховых взносов за четыре месяца текущего года выросла до 51,3% с 46,6% за аналогичный период прошлого года.









В апреле резко выросли и перечисления страховых организаций в бюджет и внебюджетные фонды, составившие 26,5 млн. рублей против 20,3 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. В целом за четыре месяца текущего года данные платежи достигли 53 млн. рублей — на 1,8 млн. рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.





Довольно существенно в апреле снизилась и численность работников списочного состава страховых организаций: на 75 человек — до 8 909 человек. В апреле прошлого года занятость в страховых компаниях также уменьшалась, но всего на 3 человека — 8 737 человек. То есть за год с страховании сократилась на 172 человека.