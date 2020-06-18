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Позарез нужны деньги: Беларусь все-таки размещает евробонды - на $1,25 млрд

Беларусь размещает два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%.

Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8 млрд.

Беларусь размещает "длинные" выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.

Во вторник представители Минфина страны провели серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.

Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".

В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.

В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.
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