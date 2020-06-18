В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%.





Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8 млрд.





Беларусь размещает "длинные" выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.





Во вторник представители Минфина страны провели серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.





Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".





В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.





В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.