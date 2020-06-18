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Немецкий холдинг Polipol будет выпускать мебель в Ивацевичах

ООО "Полиполь Мебель Бел", стало резидентом свободной экономической зоны "Брест".



Новый резидент входит в состав немецкого холдинга Polipol - известного на европейском рынке производителя мягкой мебели. Для расширения бизнеса компания намерена использовать промышленную площадку в Ивацевичах, которая в апреле этого года была включена в состав СЭЗ. На участке площадью 24,5 га планируется возвести цех по изготовлению мягкой мебели и другие объекты, обеспечивающие производственный процесс.

Согласно бизнес-плану, реализация проекта рассчитана на шесть лет. За это время компания намерена инвестировать в мебельное производство свыше 25 млн евро и создать более 1 тыс. рабочих мест. При этом 90% продукции будет экспортироваться.

ООО "Полиполь Мебель Бел" стало третьим субъектом хозяйствования СЭЗ "Брест", зарегистрированным с начала года. Сейчас на территории свободной экономической зоны работают 73 резидента, в том числе шесть компаний с немецким капиталом. Предприниматели из Германии занимают первое место по уровню инвестиций: их доля составляет более 33% от общего объема.

Компания Polipol Produktions Verwaltungs GmbH производством и реализацией мягкой мебели занимается на протяжении 30 лет. Мебельные фабрики Polipol расположены в Германии и на территориях других европейских стран. В настоящее время в немецкий холдинг входят 10 предприятий, на которых работают более 7 тыс. человек.
БЕЛТА
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