+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Названы самые популярные смартфоны в мире

Apple лидирует в сегменте премиальных смартфонов по итогам первого квартала 2020 года. Об этом говорится в исследовании рынка агентства CounterPoint.

Четыре из пяти самых популярных смартфонов в мире класса премиум за указанный период были произведены компанией Apple, пишет lenta.ru. В топе лидирует iPhone 11, на который пришлась доля в 30 процентов. Ниже расположились iPhone 11 Pro Max, 11 Pro и XR, которые получили долю 9, 7 и 6 процентов соответственно. С показателем 3 процента топ-5 замыкает Huawei Mate 30 Pro 5G.

Общая доля проданных смартфонов марки Apple в указанном сегменте составила 57 процентов. По 19, 12 и 3 процента получили аппараты Samsung, Huawei и Oppo. По оценке аналитиков, в первом квартале года на девайсы премиум-класса пришлась доля в 22 процента от общего количества реализованных девайсов. Устройства данного класса принесли производителям около 57 процентов выручки.


CounterPoint обратило внимание, что Apple и Samsung лидировали во всех регионах, кроме Китая. Здесь самым популярным брендом премиальных устройств был назван Huawei.

В мае CounterPoint заявила, что смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung стали самыми продаваемыми в первом квартале 2020 года. Наиболее востребованным девайсом оказался iPhone 11, который разошелся тиражом 18 миллионов экземпляров. На второй и третьей позициях разместились Xiaomi Redmi Note 8 / Note 8T и Samsung Galaxy A51
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXII. МАКС
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru