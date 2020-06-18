Без господдержки рыба не выплывет









«Установить перечень рыбоводных организаций, которым в 2020–2023 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2020 году …, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2020 году и используемые для кормления рыбы», - говорится в постановлении Совмина №341 от 15 июня 2020 года.





Субсидии «предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета» в объеме суммы процентов, начисленных на основной долг по кредиту, исходя из ставки, равной половине действующей в отчетном периоде ставке рефинансирования Национального банка РБ.





При этом субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.





В число рыбхозов, которым нужна господдержка, вошли рыбхозы «Селец», «Волма», «Грицево», «Новинки», «Свислочь», «Солы».