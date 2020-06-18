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Без господдержки рыба не выплывет

Шесть рыбхозов Беларуси получат государственную поддержку в виде субсидирования части вознаграждения, уплачиваемого рыбхозами за пользование банковскими кредитами в 20-23 годах.



«Установить перечень рыбоводных организаций, которым в 2020–2023 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2020 году …, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2020 году и используемые для кормления рыбы», - говорится в постановлении Совмина №341 от 15 июня 2020 года.

Субсидии «предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета» в объеме суммы процентов, начисленных на основной долг по кредиту, исходя из ставки, равной половине действующей в отчетном периоде ставке рефинансирования Национального банка РБ.

При этом субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.

В число рыбхозов, которым нужна господдержка, вошли рыбхозы «Селец», «Волма», «Грицево», «Новинки», «Свислочь», «Солы».
АФН
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