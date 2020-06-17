+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Телеграм-канал: сегодня Нацбанк спас банковскую систему страны

Белорусский телеграм-канал Эканоміка объяснил странные метаморфозы с валютными ограничениям в Белгазпромбанке.



"Можно сказать, что Каллаур (глава Нацбанка - прим. БП) сегодня спас банковскую систему от тяжелых последствий "хаатически" сложенных и "психо3ных" решений временной администрации БГПБ.

Из Нацбанка явно позвонили Ермаковой и приказали прекратить валютные ограничения. Если бы такого не произошло, уже сегодня-завтра пожар паники перекинулся бы на остальные банки с российским капиталом, а потом и на государственные. 

Масштаб вывода валюты за месяц мог стать сопоставимым с объемами марта, когда ЗВР сократились на $1 млрд.

Просадка резервов обвалила бы белорусский рубль до новых минимумов. В результате это дало бы новую раскрутку долларизации, инфляции и еще больше разозлило бы население перед выборами", - пишет телеграм-канал.


И делает вывод: непродуманные действия временного руководства угрожают депозитному и валютному рынку страны, поскольку Нацбанк не всегда сможет столь быстро исправлять ошибки администрации Ермаковой.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru