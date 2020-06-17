Телеграм-канал: сегодня Нацбанк спас банковскую систему страны









"Можно сказать, что Каллаур (глава Нацбанка - прим. БП) сегодня спас банковскую систему от тяжелых последствий "хаатически" сложенных и "психо3ных" решений временной администрации БГПБ.





Из Нацбанка явно позвонили Ермаковой и приказали прекратить валютные ограничения. Если бы такого не произошло, уже сегодня-завтра пожар паники перекинулся бы на остальные банки с российским капиталом, а потом и на государственные.





Масштаб вывода валюты за месяц мог стать сопоставимым с объемами марта, когда ЗВР сократились на $1 млрд.





Просадка резервов обвалила бы белорусский рубль до новых минимумов. В результате это дало бы новую раскрутку долларизации, инфляции и еще больше разозлило бы население перед выборами", - пишет телеграм-канал.









И делает вывод: непродуманные действия временного руководства угрожают депозитному и валютному рынку страны, поскольку Нацбанк не всегда сможет столь быстро исправлять ошибки администрации Ермаковой.