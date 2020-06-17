Росатом рассчитывает в июле получить лицензию на пуск первого реактора БелАЭС
Государственная корпорация "Росатом" завершила строительные работы на первом блоке Белорусской атомной электростанции, сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы Росатома, проект по строительству БелАЭС является для российской корпорации флагманским, передает sputnik.by
"Ждем сейчас проверку Госатомнадзора, белорусского регулятора, получение лицензии на физпуск (первого реактора – Sputnik) ожидаем в июле", – рассказал Лихачев.
В среду также стало известно, что второй энергоблок БелАЭС готовят к гидравлическим испытаниям. В ходе данного этапа с помощью химически обессоленной воды промывают все смонтированное оборудование. Это делается, чтобы очистить его от механических примесей.
Ранее сообщалось, что сейчас идет подготовка к физическому пуску Белорусской АЭС. В частности, на площадку первого энергоблока доставили передвижную дизель-генераторную станцию.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. На двух энергоблоках будут установлены реакторы ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт.
18:44 17/06/2020
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