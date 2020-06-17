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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белгазпромбанк: захват или заморозка

Развалить Белгазпромбанк при желании можно – дело нехитрое, но вот нажиться на этом у государства вряд ли получится.

Белгазпромбанк: захват или заморозка

Станет ли Россия политизировать «дело Белгазпромбанка»?


Национальный банк Республики Беларусь ввел временную администрацию в ОАО «Белгазпромбанк». Во главе банка поставлена Надежда Ермакова, в свое время возглавлявшая Нацбанк и государственный АСБ «Беларусбанк». 

Что это – рейдерский захват или продолжение атаки на бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, претендующего на пост президента Республики Беларусь?

История с президентской кампанией отставного руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико известна, наверное, каждому белорусскому избирателю, поэтому мы не будем ее повторять. 


Как не будем деликатно искать связь между избирательной кампанией бывшего банкира и уголовным делом в отношении его бывших подчиненных. В рамках этого уголовного дела Виктор Дмитриевич не имеет процессуального статуса, но пытливый ум читателя без труда найдет объяснение этому факту.

Однако уголовное дело стало поводом ввести в Белгазпромбанке временную администрацию и поставить во главе коммерческого банка государева человека. И ряд комментаторов назвали это факт рейдерским захватом банка, не преминув отметить при этом, что банк является фактически собственностью российской газовой монополией и этот факт Россия «не забудет, не простит».

Была озвучена и другая точка зрения. Дескать, отжимая Белгазпромбанк, Беларусь наказывает Россию за вмешательство в выборы и получает своеобразную компенсацию за моральный ущерб.

Но и в том, и в другом случае комментаторы сходились на том, что Белгазпромбанк захватывают с целью нажиться или уничтожить. Однако ничто не свидетельствует о подобных намерениях белорусской власти. Во всяком случае пока.

Основные российские акционеры Белгазпромбанка (Газпром и Газпромбанк) выступили с заявлением о незаконности действий белорусских властей. Сам же Белгазпромбанк разместил на своем сайте сообщение, что банк функционирует в прежнем режиме и все эти события не повлияли на его финансовую стабильность и устойчивость.

Действительно, введение временной администрации является мерой воздействия, применяемой Нацбанком в целях спасения банков в кризисных ситуациях. В случае с Белгазпромбанком основания для ее применения предельно формальны и, может быть, даже притянуты. 

Но говорить о лишении акционеров права собственности на их доли в уставном фонде нельзя. Более того, если брать чисто формальную сторону дела, то временная администрация защищает в том числе и интересы акционеров банка.

Как же будут дальше развиваться события и для чего потребовалось ставить Надежду Ермакову во главе Белгазпромбанка? Объяснений этому может быть несколько.

Прежде всего, никто не заинтересован в крахе Белгазпромбанка и, прежде всего, белорусское государство. Ведь крах банка такого масштаба приведет к дестабилизации банковской системы Беларуси, да и потребует выплат физлицам из средств Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. А это совершенно не нужно действующей власти – и шума много, и затратно.

Забирать коммерческий банк в госсобственность также нецелесообразно. Ведь банк – это не просто мешок с деньгами, это совокупность активов и пассивов, требующих квалифицированного и эффективного управления. А с этим у нашего государства обычно неувязочка. Нет, развалить Белгазпромбанк при желании можно – дело нехитрое, но вот нажиться на этом у государства вряд ли получится.

Истинной причиной введения временной администрации в Белгазпромбанке стало не желание нанести удар или отомстить России, а банальная осторожность. Дескать поставим своего человека в нужном месте и пусть он присмотрит за ситуацией. 


Чтобы и банк во время уголовного дела не развалился, и документы с ценностями не пропали, и взаимодействие со следствием происходило легче, и компромат на бывшего главу Белгазпромбанка поискать было проще, да и возможное финансирование избирательной кампании Виктора Бабарико предотвратить.

Что же касается поведения России в этом деле, то, скорее всего, все ограничится дежурными заявлениями. Трудно ожидать, что российская сторона будет политизировать дело Белгазпромбанка хотя бы во избежание обвинений во вмешательстве в белорусские выборы.

Так что, скорее всего, Белгазпромбанк продержат под внешним управлением два-три месяца, а потом российские акционеры назначат новый менеджмент и банк продолжит свое функционирование. Хотя возможен и вариант продажи банка новым акционерам. 

В любом случае судьба Белгазпромбанка будет решаться после выборов, а пока его как бы «ставят на паузу».
Сергей Балыкин, nmnby.eu
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