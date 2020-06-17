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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Когда у власти временщики: Белгазпромбанк вечером запретил операции с валютой, а утром передумал

О введении ограничений Белгазпромбанк сообщил накануне вечером, эти ограничения просуществовали около 9 часов


1. Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях:

- в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах банков-партнеров, в банкоматах других банков РБ;

- в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и кассах других банков РБ.

2. Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки):

- в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

- ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в РУП «Белпочта».


3. р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях:

- банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

- в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;

- в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

4. р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте:

- банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

- в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
- в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

5. р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в иностранной валюте:

- банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;

- в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;

- в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

6. Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.

Но, как пишет select.by, в 8-30 утра 17 июня все ограничения были сняты. Получается, что они действовали всего 9 часов и 30 минут, но этого точно хватило, чтобы вкладчики Белгазпромбанка начали нервничать и не только этого банка.


Напомним, 15 июня Нацбанк Беларуси, грубо нарушая как международное, так и белорусское законодательство, ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Сделано это было якобы "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов", а также "недопущения ухудшения его финансового состояния".  

Главой это администрации была назначена давняя знакомая Лукашенко экс-глава "Беларусбанка" и Нацбанка Надежда Ермакова.

И если до вмешательства государства в работу банка, у того как раз-таки не было никаких проблем, то сейчас они уже появляются.

 
"Белорусский партизан"
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