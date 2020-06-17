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Неофициально: экс-глава Нацбанка Прокопович сохранит пост председателя набсовета БПС-Сбербанка

На внеочередном общем заседании акционеров ОАО "БПС-Сбербанк" ожидается переизбрание Петра Прокоповича на пост председателя наблюдательного совета банка, заявил агентству "Интерфакс-Запад" источник в банковских кругах.



"Несмотря на циркулирующие слухи, на собрании акционеров 23 июня планируется переизбрание Прокоповича на пост председателя наблюдательного совета. И в целом радикальных изменений в составе набсовета не планируется", - сказал собеседник.

Как сообщалось, БПС-Сбербанк объявил о проведении 23 июня 2020 года внеочередного общего собрания акционеров. Повестка общего собрания акционеров предусматривает досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета и избрание новых его членов.

На фоне событий вокруг ОАО "Белгазпромбанк", в котором 15 июня введена временная администрация Нацбанка, в ряде телеграмм-каналов циркулируют сообщения о возможных кадровых изменениях в БПС-Сбербанке.

Ранее также сообщалось, что в самом банке подчеркивали технический характер переизбрания состава набсовета. "Это рутинная внутрибанковская работа, которая носит технический характер", - сказали агентству "Интерфакс-Запад" в банке.

Председателем набсовета БПС-Сбербанка является экс-глава Нацбанка Беларуси и член постоянно действующей рабочей группы при Администрации президента Петр Прокопович. Заместителем председателя ранее был избран Тимур Козинцев, старший вице-президент - руководитель Блока Sberbank International Сбербанка РФ.

БПС-Сбербанк (98,43% акций принадлежат Сбербанку РФ) входит в число системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 4-е место среди 24 белорусских банков.
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