В Беларуси запустили собственную систему оплаты смартфоном

Разработка позволяет потребителю рассчитываться банковской картой, смартфоном, браслетом, кольцом или умными часами. Если для подтверждения покупки нужно ввести PIN-код, покупатель сможет это сделать благодаря технологии PIN on Glass (возможность ввода проверочного PIN-кода на экране смартфона, планшета или другого коммерческого устройства).





— Это уникальная, инновационная технология, которую Беларусь внедряет одной из первых в мире, — отметил заместитель председателя правления «Приорбанка» Андрей Иванкевич. — Раньше подобными сервисами пользовались лишь покупатели, оплачивая посредством смартфона товары и услуги. Сегодня мы представляем сервис, предназначенный для продавцов. Он позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала. Если раньше для приема оплаты требовалось дополнительное платежное устройство или модуль, то сейчас достаточно установить приложение на смартфон и зарегистрировать услугу эквайринга в банке.









При этом продавцы практически не ограничены в выборе устройства, которое им заменит банковский терминал. Это может гаджет любой ценовой категории, на котором установлена операционная система Android 7.0 и выше с NFC-чипом. Компаниям для подключения технологии необходимо подать заявку в Приорбанк. Разовая комиссия за подключение составит 49 рублей. Также Приорбанк будет взимать с клиентов банка (бизнеса) 3% за каждую транзакцию, с клиентов других банков — 4% за транзакцию.