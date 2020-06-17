Свято место пустым не бывает: Беларусь ищет дружественный газ

Беларусь готовится искать замену российскому газу на фоне очередного обострения отношений, пишет kommersant.ru . Минск идет путем, уже опробованным в начале года в отношении поставок нефти. Но если найти альтернативных России поставщиков нефти в Беларусь технически возможно, то вариантов импорта газа крайне мало, считают эксперты. Фактически Минск может закупать значимые объемы газа только через Украину или Польшу — если «Газпром», владеющий белорусской газотранспортной системой, позволит такие поставки.





Александр Лукашенко 16 июня заявил, что страна может найти альтернативу российскому газу так же, как в случае с нефтью. «Слава богу, и нефти хватает в мире, бери — не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти»,— сказал он.









Разногласия России и Беларуси в начале года уже привели к прекращению поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Минск пытался найти альтернативу и закупил несколько танкерных партий из Норвегии, Азербайджана и США — всего 12 танкеров объемом около 1 млн тонн. Но с апреля Беларусь вернулась к полномасштабным закупкам у российских компаний (план поставок на июнь — около 1,1 млн тонн).





Беларусь импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа в год, и в этом году его цена составляет фиксированные $127 за тысячу кубометров. Минск просит снижения цены, ссылаясь на резкое снижение спотовых цен в Европе. «Газпром» менять цену отказывается, а в конце мая сообщил, что белорусская сторона накопила долг за сырье в $165,57 млн и поставки могут быть остановлены с 1 июля, если эта сумма не будет погашена. Минск долг не признает, ссылаясь на недостаточную калорийность газа. В «Газпроме» отказались от комментариев.





Конфликт становится все более острым в преддверии президентских выборов в Беларуси 9 августа. На прошлой неделе в Белгазпромбанке («Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций), председателем правления которого был оппозиционный политик Виктор Бабарико, прошли обыски в рамках дела о незаконном выводе средств, а с 15 июня по решению Нацбанка была введена временная администрация. «Газпром» назвал эти действия незаконными.





Сейчас возможность диверсификации закупок газа Беларусью выглядит сомнительно.

Технически республика соединена транспортной системой с Польшей, Литвой и Украиной. Учитывая значительные объемы потребления, полностью закрыть потребности Беларуси могла бы закупка газа из Польши при использовании газопровода Ямал—Европа в реверсном режиме. Однако «Газпрому» эта труба нужна в аверсном режиме для поставок в Европу. При этом «Газпром» владеет оператором белорусской газотранспортной системы «Газпром трансгаз Беларусь» (ранее — «Белтрансгаз»), приобретенным по итогам аналогичного газового конфликта в 2006 году. Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач считает, что с учетом действующих юридических рамок и контрактных обязательств «Белтрансгаза» перед «Газпромом» поставки из Польши невозможны. «Но может быть, это угроза рейдерского захвата "Газпром трансгаз Беларусь", что после истории с банком уже не выглядит совсем фантастическим сценарием», — отмечает эксперт.





Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает реальными поставки из Латвии или Литвы по газопроводу Вильнюс—Ивацевичи, максимум до 600 млн кубометров в год, и c Украины по трубопроводам Ивацевичи—Долина и Торжок—Долина (до 6–8 млрд кубометров в год, но реальный объем будет зависеть от физического состояния данных маршрутов). Но поскольку российский газ обходится Литве дороже, чем Беларуси, а СПГ в среднем еще дороже, то цена газа с учетом издержек на организацию такого маршрута будет выше, чем $127 за тысячу кубометров. Эксперт считает, что Украина, скорее всего, предложит Минску свои услуги по организации доставки газа, который белорусские компании могут купить на европейских спотовых площадках, где средняя цена газа сегодня в условиях его избытка составляет около $60 за тысячу кубометров.

Но, очевидно, ближе к концу года спотовые цены на газ вырастут.







