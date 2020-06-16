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«Амкодор» реорганизуется: у холдинга не будет самостоятельной лизинговой компании

Лизинговая компания «Амкодор Финанс» присоединяется к ЗАО «Амкодор-Спецсервис». Последняя занимается в холдинге «Амкодор» в том числе гарантийным обслуживанием, ремонтом техники и продажей.

«Амкодор Финанс» создавалась примерно пять лет назад для того, чтобы дилеры успешнее сбывали продукцию холдинга. Отчетность компании не публикуется, и юрлицо не входит в Ассоциацию лизингодателей, которая каждый год раскрывает основные показатели своих участников. Поэтому объем бизнеса в цифрах неизвестен, пишет Office Life.

Напомним, что головная компания — «Амкодор — управляющая компания холдинга». Совет директоров возглавляет Александр Шакутин. На конец 2019 года активы головной структуры насчитывали почти 397,5 млн рублей. Выручка снизилась: 105 млн рублей по итогам прошлого года против 162,8 млн в 2018-м.
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