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Лукашенко рабочим на «Гродно Азоте»: «Заехал к вам несмотря на пандемию, снабженную коронапсихозами и паникой»

В Гродно президент рассказал о планах уже в 2020 году начать строительство нового комплекса азотных удобрений.


Коллективу «Гродно Азота» действующий глава Беларуси рассказал о планируемом строительстве в регионе нового комплекса азотных удобрений, проинформировала sb.by.

- Заехал сообщить вам, что несмотря на пандемию, которую мы переживаем, снабженную коронапсихозами и паникой, возможно, уже в этом году начнется строительство, - сказал президент.

Кроме того, Александр Лукашенко признался, что изначально строительство объекта планировалось на Витебщине, где «газ рядом». Но пояснил, что строить завод все же будут в Гродненской области, по настоянию гендиректора «Гродно Азота» и председателя облисполкома.

- Может это и правильно. Здесь есть специалисты, не надо их тащить за семьсот километров. Если в этом году не получится, то в следующем точно развернемся! - пообещал Лукашенко, отведя на строительство четыре года.


Амбициозный проект, по мнению действующего президента, обеспечит растущие потребности агросектора, сохранит экспортный потенциал, осуществит переход производства удобрений на новые экологичные технологии.

Напомним, возводить новый азотный комплекс на «Гродно Азоте» будут итальянские инвесторы. На строительство нового комбината и модернизацию действующих площадок «Гродно Азота» планируется затратить около 1,3 миллиарда долларов. Запуск запланирован на 2024 год.
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