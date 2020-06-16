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Официально: ВВП Беларуси в январе-мае упал на 1,8%

ВВП Беларуси в январе-мае 2020 года составил в текущих ценах Br51 млрд, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше, чем в январе-мае 2019 года, говорится в сообщении Белстата.

Таким образом, рецессия в белорусской экономике углубляется. По итогам первого квартала отмечалось снижение ВВП на 0,3%, в январе-апреле – на 1,3%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,2%.

По данным Белстата, объем промпроизводства за 5 месяцев составил Br43,9 млрд, сократившись в сопоставимых ценах на 3,9%.

Объем сельхозпроизводства в январе-мае составил Br5,2 млрд, увеличившись на 4,1%.

Как сообщалось, по целевому прогнозу в 2020 году белорусские власти ожидают роста ВВП на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.

Минэкономики Беларуси в мае сообщало, что ожидает сохранения темпов снижения ВВП на уровне 1,3% в первом полугодии, со второго полугодия прогнозируется начало восстановительного роста.

Международные фининституты ожидают падения ВВП Беларуси на 4-6% в 2020 году на фоне негативного влияния глобальной пандемии коронавируса.

В 2019 году рост экономики составил 1,2% после подъема на 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.
Источник: interfax.by
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