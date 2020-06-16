Официально: ВВП Беларуси в январе-мае упал на 1,8%

Таким образом, рецессия в белорусской экономике углубляется. По итогам первого квартала отмечалось снижение ВВП на 0,3%, в январе-апреле – на 1,3%.





Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,2%.





По данным Белстата, объем промпроизводства за 5 месяцев составил Br43,9 млрд, сократившись в сопоставимых ценах на 3,9%.





Объем сельхозпроизводства в январе-мае составил Br5,2 млрд, увеличившись на 4,1%.





Как сообщалось, по целевому прогнозу в 2020 году белорусские власти ожидают роста ВВП на 2,8%, по консервативному сценарию - в пределах 1,9%.





Минэкономики Беларуси в мае сообщало, что ожидает сохранения темпов снижения ВВП на уровне 1,3% в первом полугодии, со второго полугодия прогнозируется начало восстановительного роста.





Международные фининституты ожидают падения ВВП Беларуси на 4-6% в 2020 году на фоне негативного влияния глобальной пандемии коронавируса.





В 2019 году рост экономики составил 1,2% после подъема на 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.