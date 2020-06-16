Власти взялись за БПС-Сбербанк. ВТБ приготовиться?

Преимущественно — в государственный «Беларусбанк». Работникам предприятий, соответственно, необходимо оформлять новые зарплатные карточки, передает телеграм-канал nexta_tv





#1#





При этом, как стало известно накануне, в «БПС-Сбербанке» экстренно меняют Наблюдательный совет и устраивают внеочередное собрание акционеров.





Любопытно, что более 98% акций принадлежит «Сбербанку России».





Правда, тот факт, что более 99% акций Белгазпромбанка принадлежит российскому Газпрому, не остановило белорусские власти от незаконного назначения туда временной администрации во главе с давней знакомой Лукашенко Надеждой Ермаковой.





Добавим, что в Беларуси есть еще один крупный банк с российским капиталом Банк ВТБ Беларусь. Не означает ли это, что вскоре какие-то санкции последуют и в отношении этого банка, уже скоро узнаем.





Примечательно, что на 19 июня у Лукашенко запланировано совещание по банковскому сектору. Кажется, нам расскажут много интересного о "российском следе" и "жирных котах".