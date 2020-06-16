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Доллар не устоял. Евро тоже

Во вторник 16 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже валютная корзина подорожала впервые с 3 июня. До этого была серия из восьми снижений подряд.

Стоимость корзины валют выросла на 0,10%, но с начала месяца она подешевела на 0,34%.

Курс доллара упал на 0,0104 BYN до 2,3763 BYN/USD. За предыдущие три дня доллар подорожал на 0,0146 BYN до максимума за 11 дней.

Курс евро опустился на 0,0066 BYN до 2,6920 BYN/EUR, но с начала июня стоимость европейской валюты выросла на 0,0148 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0129 BYN до 3,4066 BYN/100 RUB и покинул минимум за 20 дней. За предыдущие восемь торгов сотня российских рублей обвалилась в цене на 0,1021 BYN.


Центробанк России

На торгах в Москве к 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 64 копейки до 69,7524 российских рублей, аналогичный курс евро снизился всего на 11 копеек 79,04 российских рублей.
Источник: select.by
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