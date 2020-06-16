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Беларусь готовит два транша евробондов в долларах

Беларусь планирует разместить два транша долларовых евробондов - на 5 и 10 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами планируемого размещения назначены Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".

Во вторник планируется провести серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.

В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые будут работать над текущей сделкой.

В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.
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