Беларусь готовит два транша евробондов в долларах

Организаторами планируемого размещения назначены Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".





Во вторник планируется провести серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.





В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые будут работать над текущей сделкой.





В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.