Сотрудники Стародорожского участка сообщили Sputnik о том, что якобы восемь из их коллег заболели коронавирусом. Однако цифра, со слов руководства предприятия, значительно завышена.





"Эта информация не соответствует действительности. У нас на больничном в настоящее время находится 9 человек. Но коронавирус не подтвержден практически ни у кого. Просто люди болеют, у кого-то температура, один сердечник, давление поднялось", - пояснил Млынчик.





По его словам, COVID-19 нашли у одной работницы, которая находится в местном учреждении здравоохранения (на больничном - с конца мая). У нее диагностировали одностороннюю пневмонию. Сейчас состояние женщины нормальное и она готовится к выписке.





"Говорил сегодня с ней. Завтра у нее уже повторный анализ. Сказала, что в среду должны ее уже выписать", - уточнил собеседник.





Также руководитель отметил, что сидящие с ней в одном кабинете коллеги сдали тест и он оказался отрицательным. В итоге из 118 работников производственного участка, коронавирус подтвержден лишь у одного.





Как уточнил заместитель генерального директора по идеологической и правовой работе ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", в целом предприятие работает в штатном режиме, соблюдая все меры предосторожности для защиты своих сотрудников от новой инфекции.





Слуцкий маслосырозавод построили в 1935 году. Сейчас в состав комбината входят 5 производственных площадок, включая Стародорожский участок. По данным на 2018 год, предприятие насчитывало 3764 сотрудника. Здесь выпускают сыр, масло, мороженное, творог, йогурты и прочие молочные продукты.







