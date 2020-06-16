







"Официального письма о прекращении поставок газа с 1 июля для белорусских потребителей от ПАО "Газпром" в Минэнерго не поступало", - сказал представитель пресс-службы, комментируя по просьбе агентства информацию, распространенную в ряде телеграмм-каналов.





"Министерство энергетики заинтересовано в продолжении переговоров с российской стороной по условиям поставок газа и нацелено на конструктивный диалог", - добавили в пресс-службе ведомства.





Как сообщалось, в конце мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.





После переговоров с Минэнерго РФ и "Газпромом" 9 июня Минэнерго Беларуси подтвердило свою позицию и запросило у российской стороны методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.





Также в Минске вновь подчеркнули, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - говорилось в заявлении пресс-службы Минэнерго по итогам переговоров 9 июня.