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Минск не получал уведомлений от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа

Министерство энергетики Беларуси не получало от ПАО "Газпром" официальных уведомлений о возможном прекращении поставок российского газа в Беларусь с 1 июля 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ведомства.



"Официального письма о прекращении поставок газа с 1 июля для белорусских потребителей от ПАО "Газпром" в Минэнерго не поступало", - сказал представитель пресс-службы, комментируя по просьбе агентства информацию, распространенную в ряде телеграмм-каналов.

"Министерство энергетики заинтересовано в продолжении переговоров с российской стороной по условиям поставок газа и нацелено на конструктивный диалог", - добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в конце мая глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. В Минэнерго Беларуси в свою очередь заявили об отсутствии задолженности и констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

После переговоров с Минэнерго РФ и "Газпромом" 9 июня Минэнерго Беларуси подтвердило свою позицию и запросило у российской стороны методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

Также в Минске вновь подчеркнули, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - говорилось в заявлении пресс-службы Минэнерго по итогам переговоров 9 июня.
Интерфакс
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