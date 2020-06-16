







Сотрудники стеклозавода «Неман» из Березовки Лидского района рассказали «Белорусскому партизану» о плачевной ситуации, в которой оказались более тысячи занятых на предприятии человек.





Два месяца назад государственные СМИ рассказывали о заводе в позитивном свете. В середине апреля Александр Лукашенко побывал здесь с визитом и положительно оценил старания местных руководителей.





Но когда он уехал, работников «Немана» ждал неприятный сюрприз.









«Через несколько дней нам сообщили: всех переводят на четырехчасовой рабочий день. Поначалу объясняли это решение пандемией коронавируса, затем стали говорить, что попросту нет заказов.





Естественно, это сильно ударило по зарплатам. Теперь она составляет от 230 до 370 рублей. Люди от отчаяния шутят: все деньги ушли на то, чтобы накрыть стол для Лукашенко. Телевидение показало красивую картинку, а потом на нас плюнули», – рассказали «Белорусскому партизану» работники стеклозавода.





Но и это еще не все.





«Четырехчасовой рабочий день будет до середины июля, когда всех работников предприятия отправят в традиционный отпуск. Но при этом говорят: неизвестно, когда вы из этого отпуска выйдете», – добавили работники «Немана».





Для жителей Березовки это сильнейший удар. В десятитысячном городе кроме стеклозавода работы по большому счету нет.





«Люди увольняются с «Немана» и уходят в колхозы, где зарплаты не сильно выше. Многие выживают только за счет огородов и приусадебных участков. Накануне президентских выборов людям вполне ясно дали понять, как к ним относятся власти», – рассказали «Белорусскому партизану».





Любопытно мнение работников по поводу планов строительства нового цеха по производству стекловаты. Возведение первого цеха обошлось в более 60 миллионов евро, но к обогащению предприятия и его работников не привело. «Неман» много лет остается глубоко убыточным предприятием.









Но в апреле Лукашенко во время визита дал поручение построить еще один цех по выпуску стекловаты: «Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке».





«Ну как к этому можно относиться? Нашу стекловату не берут, производство не догружено, быстро удается продать только брак – потому что он идет по дешевке. Завод и так в долгах, а нам говорят – влезайте в долги и дальше, стройте никому ненужный цех. Так откуда у нас будет нормальная зарплата?», – сказали работники предприятия.





Для объективности добавим, что 24 апреля Александр Лукашенко подписал указ №144, согласно которому стеклозавод «Неман» освободили от налога на недвижимость и земельного налога по 31 декабря 2044 года.





«Белорусский партизан» попытался взять комментарий у директора предприятия Юрия Кисляка. Но после нескольких звонков в приемной сообщили, что это невозможно и предложили обращаться в Министерство строительства и архитектуры.