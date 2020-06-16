Технопарк «ИнКата» намерен развить «дочку» в Борисове — «ИнКата-Бор»

Напомним, Европейский союз поддержал бизнес-инициативу ООО «ИнКата» по улучшению предпринимательской среды в Борисовском районе. Проект попал в число победителей в дополнительном конкурсе, направленном на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.





Как поясняет директор технопарка «ИнКата-Бор» Евгений Мальчевский, планируется, что в 2021 году численность резидентов технопарка будет не менее шести, а количество работников резидентов — не менее 28 человек. Объем производства инновационной продукции составит около 1,3 млн рублей.





Резиденты технопарка получат ряд преимуществ: налоговые льготы, таможенные плюс спектр услуг ООО «ИнКата» по низким ценам — инжиниринговых, консалтинговых. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на гранты на бесплатную аренду станков, оборудования. Аренда производственных площадей, оборудования технопарка — одно из обязательных условий для резидента.