+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Почему сегодня сложно продать дачу? Коронавирус не виноват

«Продается только 1 из 15 домов». Рассказывает риелтор


Минчане теряют интерес к покупке загородной недвижимости, и пандемия здесь ни при чем. Подробности директор риелторского агентства «Эксперт» Павел Астапеня сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости».

Если в марте 2020 года ежемесячно продавалась 1 из 5 выставленных на продажу минских квартир, то лишь 1 из 15 выставленных на продажу загородных домов находил нового владельца, говорит П. Астапеня. Вот только цены на квартиры в последние годы растут (на 19 % за последние три года), а на загородные дома — снижаются (на 6 % за тот же период времени):

— Несмотря на то что март традиционно считается началом сезона покупки загородной недвижимости, в этом году активности со стороны покупателей не было. И пандемия здесь ни при чем, она стала оказывать влияние на рынок только с конца марта. Не поменялась ситуация в лучшую сторону и за апрель и май, хотя традиционно это самые активные месяцы на рынке купли-продажи. В апреле заключенных сделок было в два раза меньше, чем в марте, хотя и март был не очень хлебным. В мае по сравнению с апрелем количество сделок снизилось еще на 13 %. Причина — в отсутствии большого количества домов, которые были бы приемлемыми с точки зрения соотношения «цена — качество».

Цены на загородные дома сильно варьируются, потому что объекты жилья слишком разнообразны, в отличие от квартир в Минске, которые, как правило, типовые. За одну дачу могут выставить цену и в 5 тыс. долларов в эквиваленте, за другую — 100 тыс., за третью — полмиллиона долларов:

— Но что касается отдельных частных домов, которые находятся в черте Минска, ситуация немного другая. Цены, наоборот, выросли на 3 % за последние два месяца. И вот почему. Несмотря на то что частного жилья на территории Минска достаточно, на продажу выставляется очень мало вариантов. Люди предпочитают не продавать, а жить сами. Оказывает роль невысокое предложение. Средняя цена квадрата жилых домов, которые находятся на территории столицы, составила около 1 077 долларов.

Жилье за городом: что предлагают купить

Из всего объема вариантов, выставленных на продажу рядом с Минском:

10 % — совсем старые дома, которые строились в 60–80-х гг. прошлого века по старым технологиям, из устаревших стройматериалов и, как правило, возводились хозспособом — не застройщиками, а самостоятельно;

18 % — современные дома, построенные после 2000 года;

18 % — недостроенные дома;

22 % — земельные участки;

32 % — дачи либо садовые дома из дачных садовых товариществ или кооперативов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧТО ТВОРЯТ "ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ДЕТИ" В БЕЛАРУСИ?
Владимир Подгол
Очередь к гробу
Юрий Губаревич
Дэманстрацыя нязгоды
Павел Знавец
Як Беларусь павінна вярнуцца да канстытуцыйнай...
Никита Ванин
Государственные крепостные лица
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXI. АНДРЕЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее про предвыборную программу...


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru