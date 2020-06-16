Почему сегодня сложно продать дачу? Коронавирус не виноват





Павел Астапеня корреспонденту агентства «Минск-Новости». Минчане теряют интерес к покупке загородной недвижимости, и пандемия здесь ни при чем. Подробности директор риелторского агентства «Эксперт» сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости».





Если в марте 2020 года ежемесячно продавалась 1 из 5 выставленных на продажу минских квартир, то лишь 1 из 15 выставленных на продажу загородных домов находил нового владельца, говорит П. Астапеня. Вот только цены на квартиры в последние годы растут (на 19 % за последние три года), а на загородные дома — снижаются (на 6 % за тот же период времени):





— Несмотря на то что март традиционно считается началом сезона покупки загородной недвижимости, в этом году активности со стороны покупателей не было. И пандемия здесь ни при чем, она стала оказывать влияние на рынок только с конца марта. Не поменялась ситуация в лучшую сторону и за апрель и май, хотя традиционно это самые активные месяцы на рынке купли-продажи. В апреле заключенных сделок было в два раза меньше, чем в марте, хотя и март был не очень хлебным. В мае по сравнению с апрелем количество сделок снизилось еще на 13 %. Причина — в отсутствии большого количества домов, которые были бы приемлемыми с точки зрения соотношения «цена — качество».





Цены на загородные дома сильно варьируются, потому что объекты жилья слишком разнообразны, в отличие от квартир в Минске, которые, как правило, типовые. За одну дачу могут выставить цену и в 5 тыс. долларов в эквиваленте, за другую — 100 тыс., за третью — полмиллиона долларов:





— Но что касается отдельных частных домов, которые находятся в черте Минска, ситуация немного другая. Цены, наоборот, выросли на 3 % за последние два месяца. И вот почему. Несмотря на то что частного жилья на территории Минска достаточно, на продажу выставляется очень мало вариантов. Люди предпочитают не продавать, а жить сами. Оказывает роль невысокое предложение. Средняя цена квадрата жилых домов, которые находятся на территории столицы, составила около 1 077 долларов.





Жилье за городом: что предлагают купить





Из всего объема вариантов, выставленных на продажу рядом с Минском:





10 % — совсем старые дома, которые строились в 60–80-х гг. прошлого века по старым технологиям, из устаревших стройматериалов и, как правило, возводились хозспособом — не застройщиками, а самостоятельно;





18 % — современные дома, построенные после 2000 года;





18 % — недостроенные дома;





22 % — земельные участки;





32 % — дачи либо садовые дома из дачных садовых товариществ или кооперативов.



