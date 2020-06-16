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Белорусская "дочка" в сутки добывает на Ямале 2,55 миллиона кубометров газа

C 2013 года ОАО "НК "Янгпур" представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа.

Как компания с белорусскими корнями работает в России, разбирался Sputnik.

Самый северный актив "Белоруснефти" работает в Ямало-Ненецком автономном округе России, и основную часть собственной добычи ему обеспечивает месторождение Метельное.
"Например, в мае 2020 года суточная добыча природного газа на этой площади достигла 2,4 миллиона кубометров, конденсата – 190 тонн", – пишет портал NEFT.by.

В настоящее время только за одни сутки российская "дочка" белорусской компании добывает 2,55 миллиона кубических метров природного газа и 200 тонн газоконденсата.


Компания "Янгпур" так активно разрабатывала свое главное месторождение, что третью по счету установку подготовки газа и стабилизации газоконденсата построила непосредственно на газовом "кусте".

"Это позволило дополнительно реализовывать в систему ПАО "Газпром" миллион кубов природного газа в сутки", – отмечают в российском активе "Белоруснефти".

Теперь в компании планируют, что по итогам 2020 года объем добычи вырастет в сравнении с предыдущим как минимум вдвое и составит свыше 700 миллионов кубометров газа и 80 тысяч тонн газоконденсата.
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