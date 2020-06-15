



По официальной версии, сделано это «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов», а также ради «недопущения ухудшения финансового состояния» самого банка. Все это проходит на фоне задержаний и уголовных дел в отношении руководителей Белгазпромбанка.





Вадим Иосуб. Насколько законно решение о смене руководства и какие последствия оно может нести, объяснил в экспресс-комментарии « Салідарнасці » старший аналитик «Альпари Евразия»





— Надо понимать, что никакое это не решение Нацбанка, это решение, принятое на самом высоком политическом уровне. Нацбанк лишь исполнитель, — отмечает собеседник. — Что произошло? По сути, акционеров лишили права управлять своей собственностью. И выглядит это абсолютно незаконным.





Эксперт отмечает, что практика внешнего управления может осуществляться в том случае, если владельцы банка подозреваются в выводе активов, то есть хищении денег у вкладчиков.





— Например, собственник банка решил поживиться деньгами вкладчиков, выдает кредиты своим подконтрольным организациям без всякой надежды, что эти кредиты когда-нибудь вернутся и просто ворует эти деньги из банка, — поясняет Вадим Иосуб. — Во всех других ситуациях нет.





Понятно, что те обвинения менеджменту банка, которые звучат из телевизора, не вызывают никакого доверия. Но даже в этом случае акционерам можно было бы лишь предложить поменять руководство и выдвинуть для согласования какие-то кандидатуры. То есть, даже это был бы не повод в одностороннем порядке, без мнения собственника менять руководство.





Что же касается последствий такого шага, то, по мнению экономиста, они обязательно будут.









— Пока непонятно какие. Но, думаю, Газпром не оставит это без ответа, — считает Вадим Иосуб. — Что такое Газпром, какую роль это предприятие играет в России и насколько оно приближено к российской власти, думаю, объяснять не надо. Все это очень сильно похоже на сжигание мостов.





Экономист уверен, что этим шагом белорусские власти также очередной раз нанесли непоправимый удар по инвестиционному климату Беларуси.





— С одной стороны, это далеко не первый случай такого беспредела по отношению к чужой частной собственности, но особенность нынешней ситуации в масштабе акционера, — подытоживает эксперт. — Белорусские власти продемонстрировали, что даже у такого акционера можно отобрать собственность или, по крайней мере, лишить управления этой собственности.





Что уже говорить о других с меньшими финансовыми масштабами и политическим весом? После этого случая трудно себе представить какого-то инвестора, который в здравом уме принес бы хоть какие-то деньги в Беларусь.