БПС-Сбербанк экстренно меняет Наблюдательный совет

Повестка дня назначенного на 23 июня собрания состоит из двух вопросов:





- о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк»;

- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».





«Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с Уставом ОАО «БПС-Сбербанк», - говорится в сообщении банка.





В настоящий момент главой Наблюдательного совета БПС-Сбербанка является экс-глава Нацбанка РБ и член постоянно действующей рабочей группы при администрации президента РБ Петр Прокопович.