



Руководителем временной администрации Нацбанк назначил Надежду Ермакову.





Напомним, с июля 2011 года по конец декабря 2014 года она сама возглавляла Национальный банк Беларуси, до этого много лет руководила Беларусбанком, которы была введена также, нахрапом, вопреки мнению тогдашних акционеров.





- Какую задачу вы как руководитель временной администрации Белгазпромбанка видите перед собой на ближайшую перспективу? – спросила «Комсомолка» у Надежды Ермаковой.





- Ничего не могу вам сейчас сказать. Пока я занята решением неотложных вопросов, чтобы не остановить жизнь банка. Сегодня и завтра - организационные вопросы, все комментарии - потом, - ответила Надежда Ермакова.