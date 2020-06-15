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Новый руководитель Балгазпромбанка Надежда Ермакова: «Я занята решением неотложных вопросов, чтобы не остановить жизнь банка»

В понедельник, 15 июня, Национальный банк Беларуси сообщил о вступлении в силу Постановления №192, согласно которому в Белгазпромбанке вводится временная администрация. Сделано это «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов», а также недопущения ухудшения его финансового состояния. Как отметили в Нацбанке, указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134 Банковского кодекса с учетом информации о возбуждении Департаментом финансовых расследований уголовных дел в отношении должностных лиц Белгазпромбанка.

Новый руководитель Балгазпромбанка Надежда Ермакова: «Я занята решением неотложных вопросов, чтобы не остановить жизнь банка»

Руководителем временной администрации Нацбанк назначил Надежду Ермакову.

Напомним, с июля 2011 года по конец декабря 2014 года она сама возглавляла Национальный банк Беларуси, до этого много лет руководила Беларусбанком,  которы была введена также, нахрапом, вопреки мнению тогдашних акционеров.

- Какую задачу вы как руководитель временной администрации Белгазпромбанка видите перед собой на ближайшую перспективу? – спросила «Комсомолка» у Надежды Ермаковой.

- Ничего не могу вам сейчас сказать. Пока я занята решением неотложных вопросов, чтобы не остановить жизнь банка. Сегодня и завтра - организационные вопросы, все комментарии - потом, - ответила Надежда Ермакова. 

КСТАТИ

Нацбанк Беларуси по просьбе журналистов уточнил, какой из пунктов упомянутых статей 94 и 97 Банковского кодекса Беларуси стал поводом для введения временной администрации в Белгазпромбанке.

«Речь идет о несоблюдении лицензионного требования в части наличия в банке систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям, установленным Национальным банком», - сообщили в пресс-службе.

Регулятор также напомнил, когда станет известен состав временной администрации, главой которой назначена бывший руководитель Нацбанка РБ Надежда Ермакова.

«В соответствии с действующим законодательством, руководитель временной администрации формирует состав (назначает членов) временной администрации в течение семи дней со дня принятия решения о назначении временной администрации и в указанный срок письменно информирует Национальной банк о лицах, назначенных членами временной администрации», - разъяснила пресс-служба РБ.
"Белорусский партизан"
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